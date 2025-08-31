Минобороны: силы ПВО сбили 112 дронов ВСУ и три снаряда HIMARS за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три реактивных снаряда HIMARS, 112 беспилотников и две авиационные бомбы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Также в публикации говорится, что Вооруженные силы России нанесли поражение портовой инфраструктуре ВСУ и зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.