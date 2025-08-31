В Ростовской области прогнозируют сильную жару

В Ростовской области сегодня, 31 августа, а также в ближайшие дни температура превысит +30°, а местами и +35° тепла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В северо-восточных, центральных, южных, местами в северо-западных, юго-восточных районах области и Приазовье продолжает действовать чрезвычайная пожароопасность. Как ранее писал «Ъ-Ростов», накануне на территории Ростовской области произошло 80 пожаров, из которых 58 – это возгорания сухой травы. Существенных осадков в регионе в ближайшее время не ожидается.