В Ростовской области за сутки произошло 80 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Накануне, 30 августа, подразделения ведомства ликвидировали 22 техногенных пожара и 58 возгораний сухой растительности. В тушении задействовали 860 специалистов и 215 единиц техники.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар, который вспыхнул накануне днем на левом берегу Ростова-на-Дону, полностью ликвидировать удалось только сегодня утром — в 09:30. Площадь горения составила 1,5 тыс. кв. м.

Константин Соловьев