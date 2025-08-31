Потребность в складах на Кубани вырастет до 800 тыс. кв. м за два года

Потребность в складских помещениях на территории Краснодарского края в ближайшие два-три года составит порядка 800 тыс. кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил партнер NF GROUP Константин Фомиченко. Регион, по его словам, останется привлекательным для крупнейших производственных сетей и маркетплейсов благодаря высокой доле активного работающего населения и росту покупательской способности в крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2025 года общий объем складской недвижимости в Краснодарском крае достиг 1,66 млн кв. м. За шесть месяцев в эксплуатацию введено 37 тыс. кв. м складских площадей, к концу года планируется запустить еще 195 тыс. кв. м.

Лидерами отрасли стали компании PST Девелопмент и Romex, занявшие второе и пятое места в общероссийском рейтинге по вводу складских площадей в первом квартале 2025 года. PST Девелопмент запустил 178 тыс. кв. м складов, Romex — 67 тыс. кв. м.

По данным CORE·XP, текущий объем качественной складской недвижимости класса А в Краснодаре составляет около 1 млн кв. м. Региональная столица вошла в топ-10 городов по объемам нового строительства в первом полугодии 2025 года — здесь построено 75 тыс. кв. м качественных складов. До конца года может быть завершено строительство еще 215 тыс. кв. м.

Годовой объем нового строительства, по данным CORE·XP, станет вторым историческим показателем, уступив лишь результату 2023 года в 350 тыс. кв. м. Доля свободных площадей в краевом центре находится на уровне 2,9%, что соответствует показателям других ключевых рынков.

Согласно данным господина Фомиченко, доля вакантных складских площадей по итогам полугодия составила 0,4% от общего объема предложения. Общий объем сделок достиг 43 тыс. кв. м. Запрашиваемые ставки аренды на сухие площади класса А в объектах формата build-to-suit варьируются в диапазоне 10-11 тыс. руб. за квадратный метр в год.

В компании CORE·XP подтверждают аналогичные данные. Ставка аренды в среднем на крупных региональных рынках находится в диапазоне 11-12 тыс. руб. за квадратный метр в год без учета эксплуатационных расходов и НДС.

Стоимость аренды складских помещений в городе и крае остается привлекательной для потенциальных арендаторов, считают в CORE·XP. Основными потребителями выступают ритейлеры, среди значимых сделок выделяются представители электронной коммерции, логистики и производства.

Лия Пацан