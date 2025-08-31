В минТЭК Кубани объяснили, почему курорты отказались от опреснения морской воды

Краснодарский край отказался от использования технологии опреснения морской воды для решения проблем водоснабжения курортных территорий из-за высоких затрат и экологических рисков. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

В 2020 году администрация Геленджика рассматривала возможность внедрения опреснительных установок по примеру Израиля и других стран. Однако детальное изучение показало нецелесообразность подобных проектов для Кубани.

«Проекты опреснения морской воды изучались, но экономические и технические ограничения делают их малоперспективными для Краснодарского края из-за высокой стоимости — себестоимость в несколько раз выше существующего тарифа, энергозатратности — регион уже испытывает дефицит мощностей, экологических рисков — утилизация больших объемов концентрированного рассола, импортозависимости — сложности с поставками оборудования и комплектующих в условиях санкций»,— отметили в минТЭК и ЖКХ региона.

Власти региона сосредоточились на традиционных способах решения водных проблем. Приоритетными направлениями стали наращивание добычи подземных вод, обновление распределительных сетей, сокращение потерь при транспортировке, возведение дополнительных резервуаров и улучшение системы распределения ресурсов между различными зонами.

Лия Пацан