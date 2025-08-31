На трассе М-12 «Восток» в Татарстане открыли пять новых съездов

В Татарстане открыли движение по пяти новым съездам на трассе М-12 «Восток» на участках 780, 804 и 822 км. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На М-12 «Восток» в Татарстане открыли пять новых съездов

Фото: Пресс-служба Правительства РФ На М-12 «Восток» в Татарстане открыли пять новых съездов

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

На 780 км трассы М-12 «Восток» появились два съезда на развязке с дорогой «Казань — Ульяновск» — Камское Устье. Два съезда также открылись на 804 км трассы М-12 «Восток» на развязке с дорогой Столбище — Атабаево и должны повысить доступность логистического узла в пригороде столицы Татарстана. На 822 км трассы М-12 «Восток» съезд открыт на развязке с дорогой Р-239 «Казань — Оренбург».

Марат Хуснуллин отметил, что трасса М-12 была открыта в конце 2023 года и с тех пор зафиксировано более 43 млн проездов. Дорога способствовала развитию территорий, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Грузоперевозки стали выгоднее, быстрее и безопаснее.

Строительство трассы М-12 стартовало в 2020 году. Общая длина магистрали от Москвы до Казани составляет приблизительно 1600 километров. В июле текущего года состоялось открытие движения по отрезку, соединившему Казань и Екатеринбург, а к середине 2026 года трассу планируют продлить до Тюмени.

Влас Северин