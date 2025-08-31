Водопотребление в Сочи выросло на 16% за пять лет

Сочи стал лидером по росту водопотребления среди курортных городов Краснодарского края за период с 2019 по 2024 годы, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

За пять лет объем подачи воды в Сочи увеличился на 29,78%, достигнув 142 млн кубометров. Фактическое потребление воды выросло на 16,18%, составив 59,2 млн кубометров. В министерстве объяснили, что высокий рост водопотребления связан с круглогодичным туристическим потоком и эксплуатацией объектов, построенных к Олимпиаде 2014 года.

В других курортных городах региона ситуация отличается. В Новороссийске темпы роста водопотребления значительно ниже: за пять лет объем подачи воды увеличился всего на 1,83%. В Анапе в 2025 году зафиксировано снижение потребления воды на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что связано с сокращением туристического потока. В Геленджике с 2021 по 2024 годы потребление воды выросло с 8,2 млн до 10,5 млн кубометров, что связано с сезонными колебаниями и увеличением населения в летний период.

Лия Пацан