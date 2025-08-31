Кремль опубликовал кадры прибытия Путина в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Кремль опубликовал видеозапись прилета.

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

В аэропорту Биньхай города Тяньцзинь российского лидера встретили почетным караулом и развернули красную ковровую дорожку. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно развевающиеся флаги России и Китая и церемонию приветствия. Владимир Путин сел в автомобиль Aurus с китайскими дипломатическими номерами.

Визит продлится четыре дня, в течение которых Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие стартует вечером того же дня в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине. Программа включает официальные встречи с руководителями стран-членов ШОС и партнеров по диалогу, фотографирование, прием и концерт. 1 сентября пройдет заседание в формате «ШОС плюс», а 2 сентября запланирована трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии, а также двусторонние переговоры России и Китая.

Кроме того, российский лидер станет главным гостем торжеств, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут 3 сентября. В рамках визита Владимир Путин также проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами.

