В Москве за два дня судья арестовала двух людей по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы за два дня арестовал двух мужчин, которые обвиняются в государственной измене. Оба дела рассматривала судья Анна Майорова. Об этом говорится материалах судебной картотеки.

28 августа госпожа Майорова отправила под арест фигуранта Гранникова О.С. На следующий день судья удовлетворила ходатайство об аресте Куряева О.В. по той же статье. Оба решения вступят в силу 2 сентября. Подробности дел неизвестны.

Кроме них в России по статье о госизмене летом арестовали еще как минимум двух человек. В июле в следственный изолятор отправили Крысяева Р.Ю., в августе — Парамонова Д.В. Оба решения вынес Мещанский суд Москвы.