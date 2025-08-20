В Москве суд арестовал мужчину по фамилии Парамонов по статье о госизмене

Мещанский суд Москвы отправил под арест гражданина Парамонова Д.В. по делу о госизмене, следует из судебной картотеки. Ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения поступило в суд 18 августа и в тот же день было удовлетворено.

Решение суда вступит в силу 22 августа. Подробности о деле и личности арестованного не разглашаются. В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, которым ввел пожизненное лишение свободы по ст. 275 УК РФ (госизмена).