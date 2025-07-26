Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы отправил под арест мужчину по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Подозреваемым значится Крысяев Р.Ю., следует из карточки дела на сайте суда. Какие-либо подробности дела пока неизвестны.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену. В России в последние годы регулярно возбуждают дела по этой статье УК. В середине июля Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова по обвинению в госизмене.