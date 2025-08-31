В Белгороде БПЛА сбросил бомбу над двором многоэтажки, пострадали двое человек

В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с жилыми домами, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во дворе одной из многоэтажек под атаку попали двое человек. Они получили контузии и осколочные ранения. Их госпитализировали.

Также атаке подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате налета БПЛА там пострадала местная жительница. В тяжелом состоянии — с минно-взрывной травмой и ранениями шеи и ног — ее доставили в Шебекинскую больницу, написал господин Гладков в своем Telegram-канале. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.