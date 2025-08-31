Под Волгоградом БПЛА упал на дорогу на улице Смирнова

ВСУ в очередной раз атаковали Волгоградскую область. Об этом сообщил утром сегодня, 31 августа, губернатор региона Андрей Бочаров.

По словам господина Бочарова, силы ПВО Минобороны РФ отражают массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор отметил: на ул. Смирнова в Средней Ахтубе БПЛА упал на дорогу, на место происшествия прибыли саперы. Кроме того, огнеборцы потушили локальные возгорания сухой растительности в южных районах области, которые возникли из-за упавших обломков БПЛА.

