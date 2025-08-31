Лукашенко: Белоруссия должна перенять опыт Китая в устройстве государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он заявил, что его страна многому учится у Китая и перенимает опыт как в военно-промышленном комплексе, так и в производстве товаров народного потребления.

«Лично я уже пришел к тому, что и в политическом устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли»,— сказал господин Лукашенко (цитата по «БелТА»). Он отметил мудрость китайского руководства, которое «без революций и потрясений» ведет страну к той цели, которую оно определило.

Президент Белоруссии прибыл в Китай накануне. Он, как и лидеры более 20 государств, включая президента России Владимира Путина, поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Белоруссия впервые будет участвовать в саммите как полноправный член ШОС.

