Лукашенко прибыл в Китай для участия в саммите ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай, передает «БелТА». В городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Белоруссия впервые примет участие в саммите как полноправный член ШОС. Минск присоединился к организации в прошлом году. В Тяньцзинь также приедут президент России Владимир Путин, более 20 лидеров стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, а также главы 10 международных организаций.

В ШОС входят 10 государств. Страны организации примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития до 2035 года. Планируется обсудить вопросы, связанные с безопасностью, а также экономическим и гуманитарным сотрудничеством.

