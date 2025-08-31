«Электрички» не тянут

За три года число электромобилей в Краснодарском крае выросло на 500% — с нескольких сотен до 4,5–5 тыс. машин. Число зарядных станций примерно за тот же период в крае достигло 230, из них 197 — быстрые. Энергетики отмечают, что в регионе дефицит электрической мощности, поэтому строительство как отдельно стоящих зарядных станций, так и крупных зарядных хабов усложнено. Эксперты авторынка, в свою очередь, говорят, что массовый переход на «электрички» в регионе возможен только при создании соответствующей инфраструктуры.



Краснодарский край входит в число регионов с наибольшими темпами прироста электротранспорта, рассказал «Ъ-Кубань» руководитель исследовательского агентства Promrating.ru Антон Глухов. По его данным, за три года количество электромобилей в Краснодарском крае выросло с нескольких сотен до 4,5–5 тыс. (+500%). В 2024 году парк электрокаров пополнился примерно на 750 автомобилей, а в этом году увеличится примерно еще на 1 тыс. автомобилей. «Основной прирост дают такси и каршеринг — только в кубанских таксопарках уже более 220 автомобилей без ДВС»,— отметил он.

Общественный транспорт в регионе также переходит на электричество. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, за последние пять лет в муниципалитеты поступило 143 трамвая, 75 троллейбусов с автономным ходом, 32 электробуса и 266 автобусов на газомоторном топливе. «Экономическое развитие приводит к возрастающей индивидуальной мобильности жителей и гостей, что требует от власти приоритетности перевозки общественным транспортом»,— отметили в министерстве.

В 2024 году в Краснодаре начали работать 23 новых электробуса, еще девять вышли на маршруты Сочи. «Закупка электробусов шла вместе с зарядными станциями — таких приобрели 15, включая быстро заряжаемые установки в Сочи и ночные зарядки в Краснодаре»,— добавили в ведомстве.

По мнению Антона Глухова, массовый переход на «электрички» в регионе возможен лишь при устойчивом развитии инфраструктуры и решении вопросов с доступом к мощностям.

По данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ, с 2022 по 2024 года в 36 муниципалитетах края установлено 230 станций, из них 197 — быстрые. Общий объем выплаченных субсидий составил 457,95 млн руб. «До конца 2025 года ожидается установка порядка 20 зарядных станций, а к 2030 году их число должно достичь 464»,— сообщили в министерстве.

Рынок теряет спрос

По данным «Авито Авто», средняя цена нового электромобиля в Краснодарском крае составила 4,88 млн руб., снизившись на 3,4% по сравнению с прошлым годом. На вторичном рынке в Краснодарском крае электрокары стоят в среднем 3,096 млн руб.

По словам аналитика «Дром.ру» Сергея Пахомова, в 2024 году на юге страны продажи электромобилей выросли на 37% по сравнению с 2023-м, при этом средняя цена увеличилась на 8% и достигла 4,1 млн руб. Доля электромобилей в общем объеме авторынка региона и страны по-прежнему не превышает 1%. «В топ-5 популярных моделей вошли Nissan Leaf, премиальный спортивный Zeekr 001, китайский полноразмерный кроссовер Voyah Free, компактный Zeekr X и Volkswagen ID.4. Доля электромобилей с пробегом составляет около 70%, их средняя цена в прошлом году выросла на 13% — до 4 млн руб., а общий рост спроса на них достиг 40%»,— уточнил господин Пахомов.

После введения Японией в августе 2023 года ограничений на ввоз ряда моделей, в том числе электромобилей, рынок претерпел изменения. «Количество Nissan Leaf стало сокращаться, но даже в первом полугодии 2025 года они занимают 28% продаж. Среди топ-10 популярных электромобилей, приобретенных через нашу площадку, только у Leaf средняя цена ниже 1 млн руб.»,— отметил специалист.

В то же время рынок переживает коррекцию: по сравнению со вторым кварталом 2024 года продажи электромобилей на юге в первые месяцы 2025 года сократились на 47%, а средняя цена снизилась на 10% — до 3,3 млн руб. На вторичном рынке ситуация аналогична — спрос упал на 45%, а цены просели на 12% — до 3,1 млн руб. По итогам первого полугодия 2025 года лидерами в регионе остаются Nissan Leaf и Zeekr 001, за ними следуют Evolute i-Pro, Tesla Model 3 и Zeekr 007.

В Краснодарском крае чаще всего приобретают Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3, Evolute i-Pro и Voyah Free; в Ростовской области — Nissan Leaf, Zeekr 001, Zeekr 007, Tesla Model 3 и Tesla Model Y; в Крыму — Evolute i-Pro, Nissan Leaf, Zeekr X, Honda e:NS1 и Zeekr 001. В сегменте новых машин лидируют марки «Амберавто» (17,5% просмотров), Zeekr (12,2%) и Evolute (11,7%), а среди моделей — «Амберавто» А5 (2,6 млн руб.), Evolute i-PRO и Hongqi E-HS9. На вторичном рынке популярнее всего Nissan (29,4%), Zeekr (17,2%) и Tesla (15,6%), а модели-лидеры — Nissan Leaf (28,7%), Zeekr 001 (11%) и Tesla Model 3 (10%), следует из данных «Авито Авто».

В лизинговой компании «Каркаде» отмечают, что интерес к электромобилям в Южном федеральном округе подстегивают высокие цены на традиционные виды топлива и мягкий климат. «Ключевым фактором остается расширение зарядной инфраструктуры. Мы ожидаем устойчивое развитие рынка в перспективе 3-5 лет»,— сообщила директор ростовского представительства Елена Огуенко. Она подчеркнула, что в первую очередь на электротранспорт переходят такси, каршеринг, логистические компании и городской общественный транспорт: «Электротранспорт позволяет снизить операционные расходы, улучшить экологический имидж бизнеса и повысить качество обслуживания клиентов».

Отдельным фактором роста остаются льготы и субсидии. Так, субсидии на приобретение отдельных моделей, например Evolute i-Pro, по программе «КЭП 25%» сделали эти автомобили особенно востребованными в регионе. При этом, по данным «Авито Авто», пользователи предпочитают более доступные машины: на вторичке наибольший спрос на электрокары дешевле 1 млн руб., а среди новых — на автомобили стоимостью 2–3 млн и 5–8 млн руб.

Сеть на вырост

В АО «НЭСК» рассказали, что развитие зарядной сети ведется параллельно с ростом числа электромобилей. В 2025 году компания планирует устанавливать на юге РФ быстрые станции мощностью 150 кВт с циклом зарядки 30–45 минут, а также медленные мощностью 40–80 кВт с временем зарядки 60–150 минут. Сейчас компания эксплуатирует 138 быстрых станций в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Ростовской области.

ПАО «Россети Юг» за 2022–2024 годы подключило 33 электрозаправочные станции общей мощностью 5 МВт. В 2025 году специалисты компании проанализировали 255 локаций под будущие станции, причем приоритет получают быстрые зарядки мощностью от 149 кВт, подходящие под условия федеральных субсидий. «Вдоль трасс М-4 "Дон " и А-147 уже подключены пять быстрых станций, еще 35 локаций находятся в проработке»,— сообщили в компании.

«Ключевая сложность — недостаточная пропускная способность сетей, особенно в пригородах, курортных зонах и на участках федеральных трасс. Иногда для установки одной быстрой станции требуется модернизация подстанций или прокладка новых линий»,— пояснил руководитель ООО «Вольт-Терра» Александр Серебряков. По его словам, процесс подключения в среднем занимает от четырех до семи месяцев, а в отдельных случаях дольше. При этом растет интерес к медленным станциям мощностью 7–22 кВт, которые проще интегрировать в жилую застройку и парковки.

В ЗАО «Бастион» также подтверждают: наибольший спрос в городах — на медленные станции для парковок с ограниченной мощностью. Однако на трассах и в ключевых точках городов также растет потребность в быстрых (DC) зарядках.

По словам представителей АО «НЭСК», регион испытывает дефицит электрической мощности, из-за чего строительство как отдельно стоящих зарядных станций, так и крупных зарядных хабов усложнено. Особенно остро проблема стоит в курортных зонах, где в сезон нагрузка на энергосистему достигает пиковых значений.

По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, после отмены в январе 2023 года льготного субсидирования средняя стоимость технологического присоединения составляет около 8 млн руб. за станцию. Высокая цена делает проекты менее привлекательными для инвесторов в зонах с низким трафиком. «Вопрос стоимости присоединения уже вынесен на федеральный уровень»,— уточнили в ведомстве.

Руководитель ООО «Вольт-Терра» Александр Серебряков добавляет, что фактический срок подключения варьируется от четырех до семи месяцев и нередко превышает эти рамки. «Хотя в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи ситуация улучшается, общий прогресс идет медленно. Муниципалитеты и энергоснабжающие организации не всегда выделяют проекты электромобильности в приоритет, что приводит к задержкам согласований и технических работ»,— говорит он. В качестве решения эксперт предлагает создание специализированных групп поддержки при администрациях, которые могли бы работать как «единая точка входа» для инвесторов.

Даже при подключении эффективность станции зависит от правильного выбора локации. «На трассах и в крупных городах станции окупаются за счет стабильного потока клиентов, особенно в сезон. В менее загруженных местах срок окупаемости может доходить до шести–семи лет, что требует партнерства с бизнесом или поддержки государства»,— отмечает господин Серебряков.

В ЗАО «Бастион» подтверждают, что установка зарядок идет быстрее, если она предусмотрена на стадии проектирования объекта. «В большинстве случаев процесс проходит гладко. Сложности возникают, если партнер требует интеграции с другим оператором — тогда нужна дополнительная настройка. В городах наибольший спрос на медленные станции для парковок с ограниченной мощностью, а на трассах растет потребность в быстрых зарядках»,— говорит заместитель гендиректора компании Полина Гринева.

Автоэксперт Антон Глухов также обращает внимание на эксплуатационные проблемы: «В Сочи и Новороссийске специализированные СТО для электромобилей единичны. В Краснодаре их развитие идет вокруг сообществ владельцев, которые обмениваются опытом. У "серых" китайских моделей часто возникают сложности с прошивками и кабелями GB/T, а в этом году появились мошеннические схемы с блокировкой старых Nissan Leaf. У Tesla ситуация с запчастями решается через параллельный импорт».

Владелец электромобиля премиум-класса Voyah Free рассказал, что основной причиной выбора стала доступность цены в конце 2023 года по сравнению с зарубежными аналогами, привлекательные технические характеристики и возможность ввоза новой машины по параллельному импорту.

По его словам, автомобиль — последовательный гибрид, поэтому необходимость пользоваться общественными зарядками возникает редко: батарею он в основном подзаряжает от бензинового двигателя. «В среднем полного заряда хватает на 120–130 км, но это сильно зависит от скорости, работы климат-контроля и других систем. При этом всегда можно включить ДВС и продолжить движение»,— отметил собеседник.

С эксплуатацией, по его словам, больших сложностей нет — регламентные работы такие же, как у обычных машин. Страховка и транспортный налог рассчитываются по мощности бензинового двигателя, что заметно ниже, чем для электромотора эквивалентной мощности, поэтому расходы на содержание меньше, чем у полностью электрических автомобилей. Мягкий климат Кубани, добавил он, помогает избежать серьезных проблем с батареей, а зимой большим плюсом является быстрый обогрев салона и отсутствие необходимости прогревать двигатель.

Мария Удовик