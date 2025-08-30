В Волгограде потушили пожар на рынке

Специалисты полностью ликвидировали пожар на рынке в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, заявление приводит ТАСС.

Пожар начался сегодня около 9:00 мск. Загорелись торговые павильоны и продукция. Около 600 человек были эвакуированы. За медицинской помощью обратились 14 человек. Ликвидировали возгорание в 21:54.

В тушении участвовали около 100 пожарных с применением 40 единиц техники. Площадь пожара достигла 3,2 тыс. кв м. Причину возгорания установят специалисты.