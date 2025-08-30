При пожаре на рынке в Волгограде пострадали 14 человек

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Волгограде. За медицинской помощью обратились 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС. Они установят причины возгорания. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку.

Пожар на рынке в Тракторозаводском районе начался сегодня утром. Загорелись торговые павильоны и продукция. Около 600 человек были эвакуированы. Шесть человек были спасены. Пожар тушили около 100 специалистов с помощью 40 единиц техники. В 11:47 мск возгорание было локализовано на площади 3,2 тыс. кв м.