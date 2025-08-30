МЧС: при пожаре на рынке в Волгограде спасены шесть человек

Шесть человек были спасены с территории рынка в Тракторозаводском районе Волгограда, где 30 августа произошел пожар. Около 600 человек были эвакуированы.

Пожар в торговых павильонах начался утром на площади примерно 100 кв. м. Вскоре площадь возгорания увеличилась до 1,2 тыс. кв. м, затем — до 3,2 тыс. кв. м. Пожар локализован. На месте работают более 100 спасателей и 41 единица техники. Пожарным затрудняет работу плотная застройка рынка.