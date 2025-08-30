СКР возбудил уголовное дело после травмирования ударом тока мальчика в Арамиле

В Арамиле возбудили уголовное дело после травмирования мальчика в трансформаторной будке, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Дело расследуется по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Фото: СУ СКР по Свердловской области Фото: СУ СКР по Свердловской области

Происшествие произошло 29 августа. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, группа детей, в которой был мальчик, решила спрятаться от дождя в двухэтажной трансформаторной будке. Когда подростки зашли внутрь, пострадавший взялся рукой за металлическую балку, из-за чего получил удар тока. Ребенку диагностировали ожоги 3 и 4 степени. «Мальчика для оказания неотложной медицинской помощи в экстренном порядке доставили девятую детскую городскую больницу Екатеринбурга, где врачи вынуждены были ампутировать часть левой руки», — отметил полковник Горелых.

Следствием проведен осмотр места происшествия, приняты меры к установлению и допросу очевидцев, назначены необходимые экспертизы, в том числе для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика. В момент инцидента мать потерпевшего находилась в Каменске-Уральском со вторым ребенком.

Недавно в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на эскалаторе в ТЦ «Ботаника Молл» на ул. Академика Шварца.

Артем Путилов