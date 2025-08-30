Трамп: саммит США, России и Украины состоится

Президент США Дональд Трамп заявил, саммит Соединенных Штатов, России и Украины состоится. Однако он выразил сомнения насчет двусторонней встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

«Трехсторонка состоится,— сказал глава государства в интервью Daily Caller.— Насчет двусторонки не знаю, но трехсторонка случится».

15 августа на Аляске прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, где обсуждалось урегулирование украинского конфликта. После этого американская сторона сообщила о подготовке встречи президентов России и Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин не исключает возможности встречи с украинским коллегой. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что для этого сначала должна быть подготовлена повестка встречи.