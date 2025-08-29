Россия передала Украине все позиции по урегулированию конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия довела до Украины все позиции по урегулированию конфликта на Украине. Положения были переданы украинской стороне в письменном виде.

«Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам»,— сказал представитель Кремля на брифинге. Он добавил, что в интересах урегулирования конфликта важно вести работу в дискретном режиме. «Мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно»,— отметил господин Песков.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили на Аляске урегулирование российско-украинского конфликта. После этого американская сторона заявила о начале подготовки саммита РФ и Украины. Дмитрий Песков сообщил, что господин Путин не исключает возможности встречи с украинским коллегой.