Губернатор анонсировал выплаты некрасовским погорельцам

Правительство Ярославской области выделит по 200 тыс. руб. каждой семье из жилого дома в Некрасовском округе, пострадавшего от пожара. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 22 августа в поселке при пансионате «Левашово» огонь повредил жилой дом: сгорели кровля, лестничный марш и хозпомещение, а также повреждена квартира на втором этаже. Сразу жители Некрасовского округа открыли сбор денег для жильцов пострадавшего дома, имущество которых оказалось уничтожено.

Как уточнил господин Евраев, материальную помощь погорельцам выделил округ. В дополнение к этому все четыре семьи пострадавшего дома получат в общей сложности 800 тыс. руб. от региона для проведения восстановительных работ.

Алла Чижова

