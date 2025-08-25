Под Ярославлем пожар сильно повредил жилой дом
В Некрасовском округе в поселке при пансионате «Левашово» огонь частично уничтожил жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Тушили пожар 22 человека личного состава и семь единиц техники. Огонь уничтожил кровлю на площади 264 кв.м., лестничный марш и хозпомещение, а также повредил квартиру на втором этаже.
«Предварительная причина — аварийный режим эксплуатации электросети. Проводится проверка»,— говорится в сообщении МЧС.
Возгорание произошло 22 августа. Жители Некрасовского открыли сбор денег для жителей пострадавшего дома, имущество которых оказалось уничтожено.