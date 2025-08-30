Герасимов: ВС России заняли 13 населенных пунктов в Сумской области

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что под контролем группировки войск «Север» находится 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов Сумской области.

«Группировка войск "Север"... выполняет задачу по созданию зоны безопасности»,— добавил господин Герасимов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

В конце апреля Минобороны отчиталось об освобождении села Горналь в Курской области и завершении операции в Суджанском районе. 2 мая оборонное ведомство заявило о создании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. В июне украинская сторона выделила новое направление фронта из-за боевых действий в регионе.