Украина выделила новое направление фронта из-за обстановки в Сумской области

Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о начале публикации сводок о ходе боевых действий в Сумской области. Причиной стала «активизация противника в приграничье» региона.

«Генеральный штаб вооруженных сил Украины с 16 июня 2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении — Северо-Слобожанском»,— сообщил Генштаб ВСУ в Telegram-канале.

Минобороны России в сводке от 16 июня сообщало о боях вблизи населенных пунктов Новая Сечь, Рыжевка, Искрисковщина, Писаревка и Садки в Сумской области.