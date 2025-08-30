Герасимов назвал своевременные поставки боеприпасов основой успеха армии России
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что материальной основой успеха российской армии являются своевременные поставки «требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники».
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Но решающая роль остается за нашими солдатами и офицерами,— приводит пресс-служба Минобороны слова господина Герасимова, — которые при выполнении боевых задач проявляют лучшие черты российского воинства».
По словам главы Генштаба, сейчас стратегическая инициатива полностью находится у российских войск. Армия России контролирует 99,7% территории ЛНР, 79% ДНР, 74% Запорожской области и 76% Херсонской. Выполнение задач СВО будет продолжено, добавил господин Герасимов.