Герасимов: российская армия контролирует 99,7% территории ЛНР

Российская армия контролирует 99,7% территории ЛНР, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, в ДНР под контролем российских войск находятся 79% территории, в Запорожской области — 74%, в Херсонской — 76%.

начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа)

Фото: Минобороны России начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа)

В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов, заявил Валерий Герасимов. Он отметил, что «продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта».

«Выполнение задач СВО ... будет продолжено ведением наступательных действий»,— сказал он.