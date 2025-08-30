Герасимов: российская армия контролирует 99,7% территории ЛНР
Российская армия контролирует 99,7% территории ЛНР, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, в ДНР под контролем российских войск находятся 79% территории, в Запорожской области — 74%, в Херсонской — 76%.
начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа)
Фото: Минобороны России
В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов, заявил Валерий Герасимов. Он отметил, что «продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта».
«Выполнение задач СВО ... будет продолжено ведением наступательных действий»,— сказал он.