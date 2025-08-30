Трамп поехал играть в гольф на фоне слухов о своей смерти

Axios со ссылкой на корреспондента Барака Равида сообщил, что в Белом доме опровергли слухи об ухудшении здоровья президента США Дональда Трампа. Журналист рассказал в соцсети Х, что высокопоставленный чиновник Белого дома заявил ему: «Трамп в порядке, едет играть в гольф сегодня».

Newsweek вскоре сообщил, что Дональда Трампа заметили на выезде из Белого дома. Вместе с внучкой Кай Трамп, профессиональной гольфисткой, он сел в автомобиль на южной лужайке. Президент был одет в рубашку-поло, черные брюки и одну из своих красных кепок MAGA. Кортеж Трампа направился на поле для гольфа в Вирджинии. Позже в соцсетях распространилось видео с Дональдом Трампом из гольф-клуба.

Слухи о смерти президента стали массово появляться в последние дни в Х с хэштегом #trumpisdead. Авторы конспирологических публикаций ссылались в том числе на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который сообщил о готовности стать главой государства, «если случится трагедия». Пользователи Х также обсуждали «пятно» на руке господина Трампа и тот факт, что он не появлялся на публике три дня. При этом на странице главы государства в соцсети Truth Social появлялись публикации. В июле в Белом доме сообщали, что у Дональда Трампа выявили хроническую венозную недостаточность.