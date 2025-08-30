Герасимов заявил о почти полном блокировании Купянска российской армией

Российские войска почти полностью блокировали Купянск в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

«Ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях» ,— добавил Валерий Герасимов. Также он заявил, что на рубцовском направлении российские войска продвинулись до 25 км в глубину обороны противника и установили контроль над 10 населенными пунктами. Он добавил, что «завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки» ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Помимо этого начальник Генштаба заявил, что российская армия контролирует 99,7% территории ЛНР.