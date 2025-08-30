Страны ЕС могут передать командование силами на Украине главкому НАТО

Европейские государства рассматривают возможность поручить генерал-лейтенанту США Алексусу Гринкевичу, главнокомандующему силами НАТО в Европе, контроль над развертыванием своих военных контингентов на Украине. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, такой подход позволит оформить присутствие европейских войск на Украине в формате многонациональной операции под эгидой НАТО, что одновременно поможет скрыть прямое участие стран альянса. Кроме того, европейцы испытывают недостаток опыта в координации крупных военных миссий, поэтому передача командования Гринкевичу рассматривается как способ повышения эффективности управления, сказано в публикации.

Также утверждается, что США могут направить на Украину свои ЧВК.

The Telegraph пишет, что детали европейского плана по гарантиям безопасности для Украины могут официально представить в ближайшие дни.