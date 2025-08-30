Telegraph: США хотят отправить на Украину бойцов ЧВК

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры со странами Европы об отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, американские подрядчики могут быть задействованы для помощи в восстановлении линии обороны Украины, создании новых баз и защите американских предприятий. Этот план «разрабатывается как обходной путь» после того, как президент США пообещал не размещать на Украине американские войска, уточняет издание.

The Telegraph пишет, что окончательный вариант гарантий безопасности может быть объявлен уже в эти выходные. Предполагается, что план стран Запада может включать патрулирование воздушного пространства и военно-морские миссии в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что для урегулирования российско-украинского конфликта нужно соблюсти три блока гарантий безопасности для Киева. Речь идет об усилении украинской армии, поддержке от стран НАТО, а также антироссийских санкциях. По данным Politico, США хотят организовать технические консультации между Россией и Украиной, на которых могут затронуть в том числе гарантии безопасности.