Сечин ждет профицита на мировом рынке нефти к концу года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что в четвертом квартале 2025 года и в 2026 году компания ожидает профицит на мировом рынке нефти в размере 2,6 млн и 2,2 млн баррелей в сутки соответственно.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Как пояснил Игорь Сечин, в первом полугодии 2025-го страны ОПЕК активно наращивали добычу нефти. «Помимо этого, наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США и существенное укрепление курса рубля»,— добавил он (цитата по сайту «Роснефти»). По его словам, это негативно сказалось на всех экспортерах.

Господин Сечин также заявил, что темпы снижения ключевой ставки Банком России остаются слишком медленными. Он считает, что причиной стала чрезмерная индексация тарифов естественных монополий, которые вызывают рост издержек и цен.

Ранее «Роснефть» отчиталась, что чистая прибыль компании по итогам первого полугодия сократилась на 68,3%, до 245 млрд руб. Выручка упала на 17,6%, до 4,26 трлн руб.