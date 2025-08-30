Сечин назвал недостаточными темпы снижения ключевой ставки

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что темпы снижения ключевой ставки Банком России остаются слишком медленными. По его мнению, одной из главных причин замедления стали чрезмерные индексации тарифов естественных монополий, которые опережают инфляцию и вызывают рост издержек и цен.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Игорь Сечин привел данные об увеличении тарифов с начала года: тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти выросли на 9,9%, нефтепродуктов — на 13,8%, тарифы РЖД на грузовые перевозки подорожали на 13,8%, газ «Газпрома» — на 10,2%, а услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии — на 11,6%.

Он высказал мнение, что длительное поддержание высокой ставки ведет к чрезмерному укреплению рубля, что наносит убытки как бюджету страны, так и экспортерам, включая нефтяные компании, сообщает ТАСС. Кроме того, высокая ставка увеличивает расходы на обслуживание долгов, снижает прибыль и финансовую устойчивость корпоративных заемщиков и «подрывает их инвестиционный потенциал», добавил господин Сечин.