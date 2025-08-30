В Ейском районе снова произошло возгорание на полигоне ТКО

В поселке Симоновка Ейского района в субботу 30 августа, около 3.00 снова возник очаг возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава района Роман Бублик.

К ликвидации возгорания приступили сотрудники полигона, работники МБУ «ККБУ». Однако оперативно локализовать очаг возгорания не получилось. Ситуацию усугубил сильный порывистый ветер. При жаре 35 градусов температура внутри свалки повышена, и ветер быстро раздувает очаги самопроизвольного тления мусора, говорится в сообщении.

«Принимаются все меры для ликвидации возгораний, территория засыпается грунтом, на участке работает более 10 единиц техники и около 20 человек», — отметил глава района.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», возгорание на мусорном полигоне в поселке Симоновка произошло 27 августа. Площадь тления составила 40 кв. м. Для ликвидации возгорания специалисты отсыпали очаги грунтом. Его завезли около 600 куб. м.

Андрей Николаев