Власти Кубани предупредили о фейковом наборе контрактников на СВО

В Краснодарском крае активизировались рекрутинговые агентства, предлагающие заключить контракт на военную службу. Иногда их работники выдают себя за официальных представителей администрации или военного комиссариата, сообщил оперштаб края.

В пресс-службе оперштаба отметили, что на Кубани есть один официальный ресурс по набору граждан на военную службу. Узнать дополнительную информацию также можно в опубликованных властями официальных аккаунтах в соцсетях.

В оперштабе напомнили, что в период с 25 августа до 30 сентября была увеличена единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны от Краснодарского края. На упомянутый период ее сумма составляет 3 млн руб. Суммарно за первый год службы военнослужащие в регионе получат от 5,6 млн руб., пообещали в штабе.

В июле зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что за первое полугодие к Вооруженным силам России присоединились более 210 тыс. контрактников. На этой неделе глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что в стране в этом году увеличили план набора на военную службу по контракту.