В центре Лабинска к ноябрю планируют завершить ремонт сетей водоснабжения

В центральной части Лабинска, на улице Красной в границах улиц Лозового и 50 лет Октября, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» модернизируют участок сетей водоснабжения протяженностью более 2 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Подрядчик уже уложил около километра новых труб и установил восемь колодцев, завершив более половины работ. Магистраль обеспечивает водой две школы, детский сад, дом культуры и около 20 тыс. жителей. Выполнено уже 50% работ. Врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник сообщил, что работы планируют завершить в ноябре 2025 года.

В рамках нацпроекта на модернизацию жилищно-коммунальной отрасли в Краснодарском крае за три года направят около 8 млрд руб. Из них 4,1 млрд руб. поступит из федерального бюджета, а 3,8 млрд руб. — из краевого.

Андрей Николаев