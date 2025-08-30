У жителя Приморско-Ахтарска телефонные мошенники выманили около 4 млн рублей

У жителя Приморско-Ахтарска телефонные мошенники обманом похитили почти 4 млн руб., сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

28-летнему жителю Приморско-Ахтарска позвонил неизвестный. Представившись сотрудником налоговой инспекции, он сообщил, что мужчина якобы не сдал декларацию 3-НДФЛ. Нужно встать в электронную очередь, для чего необходимо сообщить код из СМС.

После того как мужчина продиктовал код, ему позвонил якобы сотрудник спецслужбы и рассказала, что его данные стали доступны мошенникам, а на счете замечена подозрительная активность. Далее ему порекомендовали перевести деньги на «безопасный счет». В результате накопления мужчины оказались на счетах злоумышленников.

Андрей Николаев