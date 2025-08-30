В Краснодаре на двух детей обрушилась двухметровая стена

В поселке Плодородном Прикубанского внутригородского округа Краснодара на двух несовершеннолетних детей обрушилась двухметровая кирпичная стена. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает городское Управление МВД России.

Двое мальчишек в возрасте 7 и 8 лет находились в кирпичной хозяйственной постройке в момент, когда на них обрушилась двухметровая стена, говорится в сообщении. В результате происшествия дети были доставлены в медучреждение для оказания им помощи.

Все обстоятельства происшествия уточняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Андрей Николаев