Первый регулярный морской рейс отправился из Сочи в Абхазию

Скоростное судно «Комета» вышло в первый регулярный рейс из Сочи в Сухум. Судно загружено почти полностью, рассказал представитель судовладельца Павел Марухин.

На борту 81 пассажир. «Всего 93 человека приобрели билеты. Загрузка чуть менее 90%»,— рассказал ТАСС господин Марухин.

Вместимость судна составляет 120 мест, путь занимает порядка двух часов. Единый билет Сочи—Сухум—Сочи стоит от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. Навигация по маршруту продлится до 1 октября.

Первый тестовый рейс из Сочи в Сухум на скоростном судне «Космонавт Павел Попович» состоялся 6 августа. Оператором рейса выступил ФГУП «Росморпорт». С 1 мая между Россией и Абхазией было запущено регулярное авиасообщение: из Москвы в Абхазию вылетел первый рейс после 30-летнего перерыва. Также между странами начал курсировать электропоезд.