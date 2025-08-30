На побережье Анапы приступили к уборке сетей на последних 5 км защитного вала

На пляжах Анапы начали убирать полипропиленовые сети с последних 5 км защитного вала, сообщили в краевом Оперативном штабе.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Работы стартовали у причала технополиса «Эра» и продолжатся до устья реки Можепсин, где сохранялся защитный барьер.

Игорь Кулаев, первый заместитель начальника службы «Кубань-СПАС», сообщил, что у причала «Эра» уже завершили изъятие мазута со дна моря. Эжекторные установки откачали несколько десятков тонн нефтепродуктов, которые будут утилизированы. По его словам, необходимость в защитном вале отпала.

На первом этапе убирают сети защитного вала, затем планируется разравнивание территории для просеивания песка силами ООО «Курорты Анапы». За полгода сети углубились в песок из-за зимних штормов, и теперь тяжелая техника помогает извлечь их.

Работы уже выполнены на участке длиной 1,5 км. Восстановить предстоит участок протяженностью около пяти километров.

