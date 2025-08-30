Рейсы нового «Восхода» отменены из-за технических проблем

Рейсы скоростного судна «Восход» по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск приостановлены с 30 августа по техническим причинам. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

Перевозчик «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» занимается устранением неполадок судна, подчеркнули в профильном министерстве. О возобновлении работы маршрута пообещали сообщить позже.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что судно впервые вышло на маршрут 16 июля. С 18 июля его работа была приостановлена также из-за технических проблем, судно вновь начало курсировать 21 июля.

«Восход» — судно на подводных крыльях, которое развивает скорость до 60 км/ч.

Алла Чижова