Рейсы скоростного судна «Восход» Ярославль-Рыбинск приостановлены

В Ярославской области с 18 июля прекращена работа нового маршрута Ярославль – Рыбинск с остановкой в Тутаеве, которые осуществляет скоростное судно «Восход». Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что изначально судно должно было выйти на маршрут 14 июля, однако дважды дата переносилась. 16 июля «Восход» отправился в свой первый рейс, обратно в Ярославль из Рыбинска он уже поехал без пассажиров из-за технических проблем. В профильном министерстве заверяли, что перевозчику выставят штрафные санкции, а судно продолжит работать в запланированном режиме. Вечером 18 июля министерство сообщило об отмене рейсов.

«В связи с техническими причинами с сегодняшнего дня временно приостановлены рейсы скоростного судна "Восход" по маршруту Ярославль — Рыбинск. Судно недавно прошло модернизацию и обновление, однако в ходе эксплуатации специалисты выявили необходимость проведения дополнительных проверок для обеспечения полной безопасности и надежности перевозок»,— говорится в сообщении министерства.

Перевозчик АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» уже приступил к исправлению проблем. О возобновлении рейсов обещают сообщить дополнительно.

Алла Чижова