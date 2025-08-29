Politico: США решили организовать технические консультации между РФ и Украиной

США проявляют интерес к организации технических консультаций между Россией и Украиной перед возможным трехсторонним саммитом. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным Politico, переговоры на низшем уровне могут затронуть вопросы территорий и гарантий безопасности, что создаст основу для дальнейших обсуждений на высшем уровне.

29 августа в Нью-Йорке спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретится с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины Владимира Зеленского. Встреча направлена на подготовку переговоров между Россией и Украиной.

Владимир Зеленский ранее говорил, что украинская делегация отправится в Швейцарию, а затем в Нью-Йорк для обсуждения гарантий безопасности. В состав делегации входят Андрей Ермак и Рустем Умеров.