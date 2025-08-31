Топ-20 регионов по числу регистраций строительных компаний в январе—июле 2025 года

Регион Число регистраций Изменение год к году (%) Москва 3433 -30,6 Московская область 1807 -7,7 Краснодарский край 1471 -15 Санкт-Петербург 1133 -11,9 Татарстан 891 -5,9 Башкирия 868 -8,5 Свердловская область 818 -8,7 Челябинская область 736 10,5 Ростовская область 682 -11,7 Дагестан 622 28,3 Пермский край 616 13,2 Новосибирская область 611 -11,5 Самарская область 579 1,76 Тюменская область 542 -10 Красноярский край 538 0,75 Якутия 519 -10,2 Крым 476 25,3 Нижегородская область 456 -9,2 Алтайский край 450 23 Ставропольский край 445 -7,3