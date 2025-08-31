Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-20 регионов по числу регистраций строительных компаний в январе—июле 2025 года

Регион Число регистраций Изменение год к году (%)
Москва 3433 -30,6
Московская область 1807 -7,7
Краснодарский край 1471 -15
Санкт-Петербург 1133 -11,9
Татарстан 891 -5,9
Башкирия 868 -8,5
Свердловская область 818 -8,7
Челябинская область 736 10,5
Ростовская область 682 -11,7
Дагестан 622 28,3
Пермский край 616 13,2
Новосибирская область 611 -11,5
Самарская область 579 1,76
Тюменская область 542 -10
Красноярский край 538 0,75
Якутия 519 -10,2
Крым 476 25,3
Нижегородская область 456 -9,2
Алтайский край 450 23
Ставропольский край 445 -7,3

Источник: Rusprofile.

  • Газета «Коммерсантъ» №158/П от 01.09.2025, стр. 10

