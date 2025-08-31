Топ-20 регионов по числу регистраций строительных компаний в январе—июле 2025 года

|
|Регион
|Число регистраций
|Изменение год к году (%)
|Москва
|3433
|-30,6
|Московская область
|1807
|-7,7
|Краснодарский край
|1471
|-15
|Санкт-Петербург
|1133
|-11,9
|Татарстан
|891
|-5,9
|Башкирия
|868
|-8,5
|Свердловская область
|818
|-8,7
|Челябинская область
|736
|10,5
|Ростовская область
|682
|-11,7
|Дагестан
|622
|28,3
|Пермский край
|616
|13,2
|Новосибирская область
|611
|-11,5
|Самарская область
|579
|1,76
|Тюменская область
|542
|-10
|Красноярский край
|538
|0,75
|Якутия
|519
|-10,2
|Крым
|476
|25,3
|Нижегородская область
|456
|-9,2
|Алтайский край
|450
|23
|Ставропольский край
|445
|-7,3