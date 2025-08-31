Застройщики отошли от дел

За первые семь месяцев 2025 года количество регистраций новых строительных компаний в России сократилось на 7,5% год к году, в городах-миллионниках и прилегающих областях — на 15%. Из-за падения спроса и роста себестоимости даже крупнейшие девелоперы столкнулись с заметным падением прибыли в первом полугодии, а небольшие рискуют вовсе покинуть рынок. В крупнейших городах ситуацию усугубляет высокая конкуренция.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В январе—июле 2025 года в России зарегистрировано 30,36 тыс. новых юридических лиц, основной вид деятельности которых связан со строительством или проектированием, подсчитали в сервисе Rusprofile. Год к году значение сократилось на 7,5%. Для городов-миллионников и прилегающих областей снижение оказалось еще более выраженным — на 15% год к году, до 12,8 тыс. В Москве регистраций стало меньше на 30,6%, до 3,4 тыс. В Санкт-Петербурге — на 12%, до 1,1 тыс. В Краснодарском крае — на 15%, до 1,5 тыс.

Исполнительный директор девелопера Glincom Иван Татаринов связывает негативный тренд со снижением активности в строительной отрасли, продиктованным падением спроса. О непростой конъюнктуре на рынке говорят финансовые результаты крупнейших игроков. Группа «Самолет» в январе—июне 2025 года столкнулась с падением чистой прибыли в 2,6 раза год к году, до 1,8 млрд руб. У ГК ПИК показатель сократился на 22%, до 32 млрд руб., А101 — на 16%, до 13,6 млрд руб. «Эталон» отчитался о росте чистого убытка в шесть раз, до 8,9 млрд руб. Группа ЛСР получила убыток в 2,5 млрд руб. против прибыли в 4,4 млрд руб. годом ранее. В «Эталоне» это связали с высокой стоимостью обслуживания долга, продиктованной ростом ключевой ставки с 16% до 21% за год и введением банковских надбавок.

Ужесточение денежной-кредитной политики накладывается на падение спроса на жилье. Согласно «Наш.Дом.РФ», в январе—июне 2025 года натуральные продажи строящегося жилья по всей России сократились на 26% год к году, до 10,4 млн кв. м, денежные — на 16%, до 2,1 трлн руб. Срок реализации непроданных новостроек на первичном рынке жилья за год вырос с 2,1 до 3,7 года, сигнализируя о рисках затоваренности.

Резкий спад на рынке жилья произошел после завершения массовой льготной ипотеки и снижения доступности рыночного кредитования. Но в сегменте коммерческой недвижимости ситуация не лучше.

Общий объем инвестиций в нее в России в январе—июне 2025 года составил 156 млрд руб., потеряв 28% год году, следует из данных CMWP.

Одновременно строительный бизнес сталкивается с ростом себестоимости. Бетонные смеси и кирпич в закупке подорожали за полгода на 18%, цемент на 8%, говорит начальник управления по организации закупочных процедур «Главстрой» Павел Миненков. Главный архитектор «Уралсибпроекта» Константин Кокушкин говорит, что высокие затраты на импортные материалы, комплектующие и оборудование снижают маржинальность проектов, вынуждая неустойчивых игроков покидать рынок.

В крупнейших городах страны конъюнктуру осложняет высокая конкуренция, считает директор по развитию бизнеса департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин. Партнер Unikey Айгуль Юсупова замечает, что порог выхода на рынке Москвы и Санкт-Петербурга в принципе выше, чем в регионах, а найти площадки сложнее.

На некоторых региональных рынках прослеживается рост активности строительного бизнеса. Например, в Крыму, согласно Rusprofile, количество регистраций новых компаний в январе—июле выросло на 25,3% год к году, до 476. Это может быть связано с резким ростом стоимости недвижимости на полуострове под давлением инвестиционного спроса (см. “Ъ” от 29 августа). Выраженный рост прослеживается в Дагестане, где активно реализуется гостиничная инфраструктура (см. “Ъ” от 8 августа).

Но в целом негативная конъюнктура на строительном рынке, по мнению господина Кокушкина, создает скорее предпосылки для консолидации крупными компаниями существующих небольших игроков, чем для выхода новых. Партнер аналитического центра Ricci Яна Кузина сомневается, что до конца года ситуация на строительном рынке сильно улучшится: «Смягчение денежно-кредитной политики пока не оказывает ожидаемого положительного влияния на отрасль».

София Мешкова, Дарья Андрианова