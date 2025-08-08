Инфраструктура вытянула рынок
Стройиндустрия растет за счет вливаний крупных бюджетных средств
Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, объемы строительства в стране продолжают расти. В первой половине 2025 года объем выполненных строительных работ в России вырос на 4,3% год к году, до 7,34 трлн руб. Это произошло в основном за счет запуска крупных инфраструктурных нацпроектов, финансируемых из госбюджета. В то же время объемов строительства коммерческого жилья, напротив, становится меньше.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Объем строительных работ, выполненных в январе—июне 2025 года по всей России, в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) вырос на 4,3% год к году, до 7,34 трлн руб., следует из данных Росстата, с которыми ознакомился “Ъ”. Годом ранее динамика роста была менее заметная. В январе—июне 2024 года рынок вырос только на 2,4% год к году, подсчитали в статистической службе. В Минстрое лишь подчеркнули, что на 4 августа в стране строится 118,4 млн кв. м жилья, что на 2,5% больше год к году.
Топ-10 регионов с максимальным объемом строительных работ* в январе—июне 2025 года
|
*В сопоставимых ценах.
Источник: Росстат.
Серьезнее всего рынок вырос на северо-западе России — на 7% год к году, до 728,6 млрд руб., в центре страны — на 6,9%, до 1,92 трлн руб., в Сибири — на 5,8%, до 843,9 млрд руб., и на Дальнем Востоке — на 5,4%, до 693 млрд руб., следует из данных Росстата. В остальных федеральных округах наблюдался спад строительной активности. По подсчетам службы, на юге России объем строительства упал на 6,3%, до 547,5 млрд руб., в Приволжье — на 2,5%, до 1,16 трлн руб., на Урале — на 0,5%, до 996,9 млрд руб., на Северном Кавказе — на 0,3%, до 285,7 млрд руб.
Топ-10 регионов с минимальным объемом строительных работ* в январе—июне 2025 года
|
*В сопоставимых ценах.
Источник: Росстат.
Темпы строительства в центральной части России стимулируют программа реновации жилья в Москве, развитие «Большого Сити» в столице, модернизация городов Золотого кольца, создание масштабных поселков в сегменте индивидуального жилищного строительства, считает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. По его словам, драйвером отрасли на северо-западе служат крупные кварталы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Сибири — интенсивное освоение городов и поселков вблизи современных предприятий добывающей и перерабатывающей отрасли. На Дальнем Востоке импульсом к активной застройке является выгодная «Дальневосточная ипотека», перечисляет он.
В целом же российский рынок строительства растет в основном за счет федеральных и региональных вложений в инфраструктуру, отмечает гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова.
Самые существенные финансовые вливания в рамках новых нацпроектов демонстрируют прежде всего «Инфраструктура для жизни», ставшая преемницей «Безопасных качественных дорог», и «Жилье и городская среда». В 2025 году запланированный объем финансирования из федерального бюджета нацпроекта «Инфраструктура для жизни» увеличился на 49%, до 1,17 трлн руб., по сравнению с совокупным финансированием программ-предшественниц в 2024 году, подтверждает руководитель центра компетенций практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Ирина Долгих.
Всего в 2025 году стартовали 19 новых нацпроектов с общим федеральным финансированием почти 5,8 трлн руб., напоминает госпожа Долгих. Строительство — отрасль с высоким мультипликативным эффектом и высокой занятостью, поэтому государство делает на нее ставку, отмечает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров.
Застройщики сместили фокус в сторону строительства производственных объектов, логистических хабов, складской инфраструктуры и энергообъектов, говорит Ирина Долгих. По прогнозам CMWP, ввод офисной недвижимости в Москве вырастет на 28%, до 730 тыс. кв. м, складов в столице и области — на 6,2% год к году, до 1,7 млн кв. м. В целом по России объем новых логопарков может достичь абсолютного рекорда в 7,8 млн кв. м, что на 70% больше год к году, уточняют в Nikoliers.
В то же время жилищное строительство демонстрирует снижение объемов ввода. По данным Росстата, в январе—июне 2025 года было построено 52,15 млн кв. м жилья, что на 2% меньше год к году. Это, в частности, результат снижения спроса на квартиры. По данным Аналитического центра «Дом.РФ», в первой половине 2025 года российские застройщики продали всего 10,6 млн кв. м жилья, что на 26% меньше год к году, а запустили новых проектов на 23% меньше — 17,7 млн кв. м.
При сохранении нынешних тенденций в стройиндустрии и экономике объем строительных работ в российских регионах по итогам 2025 года может вырасти на 3–4% в сопоставимых ценах, до 18,6–18,9 трлн руб., ожидают в Sherpa Group.
В компании уточняют, что такие темпы будут выше, чем по итогам прошлого года (2,1%), но меньше, чем в 2021–2023 годах, когда они достигали 7–9% ежегодно. Поскольку Центробанк приступил к снижению ключевой ставки, то это создаст более комфортные условия для запуска новых и повышения темпов реализации текущих проектов, ожидает Ирина Долгих. Девелоперы будут стремиться приступить к реализации откладываемых ранее проектов, чтобы успеть поймать волну отложенного спроса, резюмирует Руслан Сырцов.