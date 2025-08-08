Инфраструктура вытянула рынок

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, объемы строительства в стране продолжают расти. В первой половине 2025 года объем выполненных строительных работ в России вырос на 4,3% год к году, до 7,34 трлн руб. Это произошло в основном за счет запуска крупных инфраструктурных нацпроектов, финансируемых из госбюджета. В то же время объемов строительства коммерческого жилья, напротив, становится меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Объем строительных работ, выполненных в январе—июне 2025 года по всей России, в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) вырос на 4,3% год к году, до 7,34 трлн руб., следует из данных Росстата, с которыми ознакомился “Ъ”. Годом ранее динамика роста была менее заметная. В январе—июне 2024 года рынок вырос только на 2,4% год к году, подсчитали в статистической службе. В Минстрое лишь подчеркнули, что на 4 августа в стране строится 118,4 млн кв. м жилья, что на 2,5% больше год к году.

Топ-10 регионов с максимальным объемом строительных работ* в январе—июне 2025 года Выйти из полноэкранного режима Регион Объем работ (млрд руб.) Изменение год к году (%) Москва 955,92 11,7 Республика Татарстан 348,18 –2,3 Московская область 324 1,3 Красноярский край 287,42 24,5 Санкт-Петербург 286,88 3,4 Свердловская область 277,32 11,3 Ханты-Мансийский автономный округ 247,4 –7,0 Краснодарский край 212,32 –16,7 Ленинградская область 210,14 47,9 Республика Башкортостан 201,97 0,6 *В сопоставимых ценах. Источник: Росстат. Топ-10 регионов с минимальным объемом строительных работ* в январе--июне 2025 года Регион Объем работ (млрд руб.) Изменение год к году (%) Калмыкия 0,79 –87,7 Костромская область 3,94 –49,3 Республика Тыва 5,71 –34,6 Карачаево-Черкесская Республика 5,95 18,0 Республика Марий Эл 7,04 22,5 Ненецкий автономный округ 7,2 –32,9 Республика Алтай 9,13 –9,6 Республика Ингушетия 9,23 0,9 Магаданская область 9,46 –55,5 Чукотский автономный округ 10,52 –9,5 Открыть в новом окне *В сопоставимых ценах. Источник: Росстат.

Серьезнее всего рынок вырос на северо-западе России — на 7% год к году, до 728,6 млрд руб., в центре страны — на 6,9%, до 1,92 трлн руб., в Сибири — на 5,8%, до 843,9 млрд руб., и на Дальнем Востоке — на 5,4%, до 693 млрд руб., следует из данных Росстата. В остальных федеральных округах наблюдался спад строительной активности. По подсчетам службы, на юге России объем строительства упал на 6,3%, до 547,5 млрд руб., в Приволжье — на 2,5%, до 1,16 трлн руб., на Урале — на 0,5%, до 996,9 млрд руб., на Северном Кавказе — на 0,3%, до 285,7 млрд руб.

Топ-10 регионов с минимальным объемом строительных работ* в январе—июне 2025 года Выйти из полноэкранного режима Регион Объем работ (млрд руб.) Изменение год к году (%) Калмыкия 0,79 –87,7 Костромская область 3,94 –49,3 Республика Тыва 5,71 –34,6 Карачаево-Черкесская Республика 5,95 18,0 Республика Марий Эл 7,04 22,5 Ненецкий автономный округ 7,2 –32,9 Республика Алтай 9,13 –9,6 Республика Ингушетия 9,23 0,9 Магаданская область 9,46 –55,5 Чукотский автономный округ 10,52 –9,5 Открыть в новом окне *В сопоставимых ценах. Источник: Росстат.

Темпы строительства в центральной части России стимулируют программа реновации жилья в Москве, развитие «Большого Сити» в столице, модернизация городов Золотого кольца, создание масштабных поселков в сегменте индивидуального жилищного строительства, считает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. По его словам, драйвером отрасли на северо-западе служат крупные кварталы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Сибири — интенсивное освоение городов и поселков вблизи современных предприятий добывающей и перерабатывающей отрасли. На Дальнем Востоке импульсом к активной застройке является выгодная «Дальневосточная ипотека», перечисляет он.

В целом же российский рынок строительства растет в основном за счет федеральных и региональных вложений в инфраструктуру, отмечает гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова.

Самые существенные финансовые вливания в рамках новых нацпроектов демонстрируют прежде всего «Инфраструктура для жизни», ставшая преемницей «Безопасных качественных дорог», и «Жилье и городская среда». В 2025 году запланированный объем финансирования из федерального бюджета нацпроекта «Инфраструктура для жизни» увеличился на 49%, до 1,17 трлн руб., по сравнению с совокупным финансированием программ-предшественниц в 2024 году, подтверждает руководитель центра компетенций практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Ирина Долгих.

Всего в 2025 году стартовали 19 новых нацпроектов с общим федеральным финансированием почти 5,8 трлн руб., напоминает госпожа Долгих. Строительство — отрасль с высоким мультипликативным эффектом и высокой занятостью, поэтому государство делает на нее ставку, отмечает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров.

Застройщики сместили фокус в сторону строительства производственных объектов, логистических хабов, складской инфраструктуры и энергообъектов, говорит Ирина Долгих. По прогнозам CMWP, ввод офисной недвижимости в Москве вырастет на 28%, до 730 тыс. кв. м, складов в столице и области — на 6,2% год к году, до 1,7 млн кв. м. В целом по России объем новых логопарков может достичь абсолютного рекорда в 7,8 млн кв. м, что на 70% больше год к году, уточняют в Nikoliers.

В то же время жилищное строительство демонстрирует снижение объемов ввода. По данным Росстата, в январе—июне 2025 года было построено 52,15 млн кв. м жилья, что на 2% меньше год к году. Это, в частности, результат снижения спроса на квартиры. По данным Аналитического центра «Дом.РФ», в первой половине 2025 года российские застройщики продали всего 10,6 млн кв. м жилья, что на 26% меньше год к году, а запустили новых проектов на 23% меньше — 17,7 млн кв. м.

При сохранении нынешних тенденций в стройиндустрии и экономике объем строительных работ в российских регионах по итогам 2025 года может вырасти на 3–4% в сопоставимых ценах, до 18,6–18,9 трлн руб., ожидают в Sherpa Group.

В компании уточняют, что такие темпы будут выше, чем по итогам прошлого года (2,1%), но меньше, чем в 2021–2023 годах, когда они достигали 7–9% ежегодно. Поскольку Центробанк приступил к снижению ключевой ставки, то это создаст более комфортные условия для запуска новых и повышения темпов реализации текущих проектов, ожидает Ирина Долгих. Девелоперы будут стремиться приступить к реализации откладываемых ранее проектов, чтобы успеть поймать волну отложенного спроса, резюмирует Руслан Сырцов.

Дарья Андрианова