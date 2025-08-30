Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на электроподстанцию под Курском
ВСУ вчера вечером атаковали электроподстанцию в Мантуровском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, обошлось без пострадавших.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
В результате атаки было нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах района. Перебои со светом зафиксировали почти у 8,6 тыс. жителей. В течение ночи электроснабжение восстановили по резервной схеме.
Помимо этого ВСУ ночью обстреляли село Густомой в Льговском районе. Там повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, а также машина, перечислил господин Хинштейн в Telegram.
По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили один беспилотник в Курской области. Вчера из-за атаки беспилотника по Октябрьскому району области пострадал инспектор ДПС.