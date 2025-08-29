Инспектор ДПС пострадал из-за атаки беспилотника в Курской области

Беспилотник ВСУ ударил по Октябрьскому району Курской области. В результате пострадал 26-летний инспектор ДПС. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По словам главы региона, сотрудник ГИБДД получил сотрясение головного мозга и акубаротравму. Его доставили в областную больницу.

Накануне из-за атаки БПЛА на стационарный пост МВД в селе Скородное Большесолдатского района Курской области был ранен 26-летний полицейский. Его также привезли в облбольницу. Кроме того, вчера на мине подорвался оператор ВГТРК Сергей Солдатов. Его прооперировали в том же медучреждении.

