РБК: страховые выплаты за задержку авиарейсов выросли в несколько раз

С начала 2025 года общий размер страховых выплат за задержку авиарейсов вырос в несколько раз и достиг 0,6 млрд руб., пишет РБК.

В «АльфаСтраховании» сообщили изданию, что с мая по август число рейсов, задержанных более чем на 60 минут, составило 46 тыс. По сравнению с тем же периодом 2024 года показатель выше на 211%, с тем же периодом 2023-го — на 454%.

Количество рейсов, время задержек которых превысило 120 минут, составило 23,6 тыс. (+267% и +621%). На 180 и более минут задержали 14,1 тыс. рейсов (+306% и +715%), на 240 и более минут — 9,7 тыс. рейсов (+ 360% и +824%). Наибольшее количество зафиксированных страховых событий пришлось на 6-8 мая, 5-8 июля и 19-22 июля.

Компания «СберСтрахование» сообщила, что за восемь месяцев 2025 года выплатила 336 млн руб. за задержку или отмену рейсов. Наибольший объем выплат пришелся на период с мая по август.

